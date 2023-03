“Formiche di mare”, l’opera per ricordare l’epica dei galanzieri 

“Formiche di mare”, il progetto di arte pubblica dedicato ai galanzieri dell’artista Marta Fontana, è stato presentato ieri sera all’Exme nell'isola di San Pietro

Un’installazione voluta dal Comune di Carloforte per ricordare la figura dei galanzieri: uomini di mare e di fatica, esperti marinai e caricatori e scaricatori dei minerali che recuperavano negli approdi minerari dell’Iglesiente Guspinese a bordo delle bilancelle. L’opera è in allestimento sul molo San Carlo. Nove forcelle d’acciaio allineate in direzione del mare rappresentano l’ossatura stilizzata di una bilancella, l’imbarcazione a vela latina tipica dell’Isola di San Pietro. Vicino una panchina collegata ad una rampa di acciaio corten per evocare le passerelle utilizzate per trasferire a bordo il minerale. «Sono state fatte tante azioni che hanno portato all’opera stessa: - dice Marta Fontana - è sedimento e traccia di tutto ciò che il progetto ha incluso, per cui si può ben dire che è un’opera di arte pubblica relazionale. È anche monumentale abitabile perché si può percorrere e attraversare e ci si può sedere su una sua parte resa di pubblica utilità, la panchina passerella». Soddisfazione in Comune: «Finalmente - ha commentato il sindaco Stefano Rombi - abbiamo un’opera d’arte a ricordo dell’epopea dei galanzieri. Grazie anche alla Fondazione di Sardegna e alla Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara».

