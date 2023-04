Formazione, sfida da vincere 

Per l'assessore non tutto è perduto, bisogna guardare al futuro con speranza. «C'è grande voglia di creare lavoro da parte delle imprese e ci sono aziende pronte a investire. Ci chiedono personale qualificato, le competenze di base non bastano più. Ha poi rimarcato l'importanza degli istituti professionali. «Bisogna cambiare mentalità, servono agricoltori, oggi il contadino non è più quello di una volta. È un professionista che studia». Problema fondamentale è mettere d'accordo domanda e offerta. «L'incontro con le imprese, centro per l'impiego e agenzie formative sarà decisivo – ha detto – entro maggio sono previsti una serie di incontri col territorio, siamo pronti a formare le persone con le competenze che mancano. I soldi ci sono».

Tra i relatori l'assessora regionale al Lavoro Ada Lai che ha rimarcato volontà della regione sia investire sulla formazione, sui centri per l'impiego e le agenzie di formazione. I soldi non mancano, sul piatto ci sono 12 milioni di euro.

In una terra con 50 mila disoccupati, con un record di abbandono scolastico. Dove l'incontro tra domanda e offerta di lavoro è una chimera è indispensabile investire su formazione e nuove competenze. Questo il focus su cui si è incentrato ieri mattina il convegno organizzato dalla Cisl Ogliastra “Formazione, competenze e politiche attive del lavoro. Sfide e prospettive per l'Ogliasta e la Sardegna del futuro” alla sala Symposion dell'hotel La Bitta.

Speranza

Il sindacato

Michele Muggianu ha le idee chiare, toccando dal vivo con il sindacato la realtà del territorio. «La priorità è investire sulla formazione, la prima emergenza è educativa. Per creare posti di lavoro necessario creare imprese innovative, formare dipendenti qualificati. Servono nuove politiche inclusive». In Ogliastra negli ultimi 20 anni decremento demografico del 6 per cento. Occupazione in lieve crescita: sono 16.762 gli occupati, rilevante il peso di pubblica amministrazione e sanità. Il primo è il settore turistico, crescono occupati nelle costruzioni e metalmeccanica, nella nautica addetti raddoppiati in 10 anni. 22 mila gli assegni pensionistici. Alla tavola rotonda moderata da Tonio Pillonca si sono alternati Agostino Cicalò, Don Giorgio Cabras, Gavino Carta, Massimiliano Meloni.

