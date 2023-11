Formazione salvavita 

Il Comune di Bitti, in collaborazione con l’associazione Emergotraining, organizza per il 2 dicembre, nei locali dell’ex Giudice di pace, un’attività formativa su primo soccorso e defibrillazione con il rilascio dell’attestato per personale non sanitario. Previsti due turni da cinque ore: uno dalle 8.30 alle 13.30, l’altro dalle 14.30 alle 19.30. Il corso si inserisce nelle attività di prevenzione sanitaria promosse dall’amministrazione comunale anche alla luce del defibrillatore pubblico, donato dall’associazione Farmacia Politica e sistemato all’esterno del Municipio. Iscrizioni entro il 29 novembre alla biblioteca comunale, aperta lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-13;15 e 15-18.30, il martedì e il giovedì ore 15-18;30. Chiusa il 22 novembre. Per info contattare l’assessore Pietro Sanna (3460059188).

