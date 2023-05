Formazione, risorse congelate 

«Dopo il periodo di crisi pandemica, e ancora nel 2022, le attività sono state fortemente rallentate e le difficoltà per gli utenti e per le agenzie formative sono aumentate», spiegano le associazioni di rappresentanza delle agenzie formative accreditate della Sardegna Asaf– Cesfop e Coreform dopo il confronto con Cgil, Cisl e Uil sul conclamato stato di sofferenza del sistema della formazione e delle politiche attive per il lavoro. «Crescono le richieste dai territori che necessitano di risposte su formazione e servizi per il lavoro: sono oltre 58mila gli utenti presi in carico dal programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, ndr), che comprendono beneficiari di Reddito di cittadinanza, Naspi, disoccupati di lungo periodo, donne e soggetti svantaggiati. Persiste la dispersione scolastica (22%) e aumentano le richieste di competenze e qualifiche da parte delle imprese di turismo, transizione energetica, industria 4.0, agroalimentare e digitale».

La denuncia arriva da un fronte comune formato da sindacati e associazioni di enti di formazione, preoccupati per la mancanza di risposte nei confronti di migliaia di persone tra addetti del comparto e disoccupati in attesa di un’istruzione professionale che permetta loro di trovare un’assunzione.

Centinai di milioni di euro inutilizzati e quasi sessantamila sardi in attesa di risposte. È lo stallo nel mondo della formazione professionale in Sardegna, settore che sulla carta dovrebbe assumere un ruolo sempre più importante in questi mesi di transizione dal vecchio Reddito di cittadinanza alle nuove politiche di inclusione occupazionale, ma che nell’Isola stenta a partire.

Centinai di milioni di euro inutilizzati e quasi sessantamila sardi in attesa di risposte. È lo stallo nel mondo della formazione professionale in Sardegna, settore che sulla carta dovrebbe assumere un ruolo sempre più importante in questi mesi di transizione dal vecchio Reddito di cittadinanza alle nuove politiche di inclusione occupazionale, ma che nell’Isola stenta a partire.

La denuncia arriva da un fronte comune formato da sindacati e associazioni di enti di formazione, preoccupati per la mancanza di risposte nei confronti di migliaia di persone tra addetti del comparto e disoccupati in attesa di un’istruzione professionale che permetta loro di trovare un’assunzione.

Immobilismo

«Dopo il periodo di crisi pandemica, e ancora nel 2022, le attività sono state fortemente rallentate e le difficoltà per gli utenti e per le agenzie formative sono aumentate», spiegano le associazioni di rappresentanza delle agenzie formative accreditate della Sardegna Asaf– Cesfop e Coreform dopo il confronto con Cgil, Cisl e Uil sul conclamato stato di sofferenza del sistema della formazione e delle politiche attive per il lavoro. «Crescono le richieste dai territori che necessitano di risposte su formazione e servizi per il lavoro: sono oltre 58mila gli utenti presi in carico dal programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, ndr), che comprendono beneficiari di Reddito di cittadinanza, Naspi, disoccupati di lungo periodo, donne e soggetti svantaggiati. Persiste la dispersione scolastica (22%) e aumentano le richieste di competenze e qualifiche da parte delle imprese di turismo, transizione energetica, industria 4.0, agroalimentare e digitale».

Fondi

Sindacati e imprese rilevano «una carenza di programmazione e di attuazione con tempi certi da parte dell’amministrazione regionale», sebbene le risorse disponibili ammontino a centinaia di milioni di euro.

«Ad oggi però tali risorse non risultano ancora erogabili in tempi brevi e determinati», protestano le sigle. «In oltre 11 mesi sono stati editati pochissimi avvisi. Per questo chiediamo alla Giunta un intervento urgente annunciando che sarà fissata nei prossimi giorni una manifestazione davanti all’assessorato del Lavoro per dar voce alle difficoltà del sistema e a tutti i destinatari delle misure che attendono risposte ai bisogni di formazione e lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata