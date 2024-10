Formazione professionale in crisi  

Quarantuno corsi professionali (numero già di per sé desolante) attivati in tutta l’Isola per il triennio 2024-2027, e più della metà (25) per estetiste e parrucchieri. Non esattamente le professionalità richieste dal mercato del lavoro in Sardegna, in un momento in cui mancano saldatori, elettricisti, impiantisti, operai edili specializzati in risparmio e riqualificazione energetica, tecnici specializzati nei nuovi materiali e tecniche costruttive, idraulici, capi cantiere, meccanici, meccatronici e riparatori di autoveicoli, assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche.

Le esigenze del mercato

Figure professionali necessarie come il pane, quasi impossibili da trovare in una regione frenata dalla bassa natalità, dal record di dispersione scolastica e da una scarsa qualità della formazione. Giovedì scorso il tema era sul tavolo della commissione cultura, lavoro e istruzione del Consiglio regionale (presieduta da Camilla Soru, Pd) che ha fatto il punto, concludendo che «la formazione professionale vada ripensata e adeguata alle esigenze del mercato del lavoro per dare prospettive future ai giovani sardi».

Soldi a disposizione

Intanto, nelle casse della Regione arriverà un fondo di un milione 853mila euro del Pnrr (triennio 2024-2027) per finanziare progetti di formazione con lezioni in aula e pratica nelle imprese. «Sarà importante, nei prossimi anni, riorganizzare totalmente il mondo della formazione professionale», ha detto Camilla Soru. La presidente dell’Anci Daniela Falconi ha avvertito che «bisogna ridisegnare il sistema dell’istruzione in Sardegna per combattere la dispersione scolastica ed evitare che la regione perda altre scuole». È, quest’ultimo, il punto della questione rilevato dal segretario generale della Cisl Pier Luigi Ledda che sottolinea come in Sardegna, «il sistema educativo e formativo si basi ancora su una legge del 1979, ormai obsoleta». Manca una visione d’insieme, spiega, «che valorizzi le competenze primarie della Regione, in favore di una governance più efficiente e orientata ai bisogni del territorio. Gli interventi normativi finora adottati non hanno affrontato in modo strutturale le esigenze del sistema formativo sardo. E la soppressione dell’Albo regionale dei formatori e il conseguente vuoto legislativo hanno ulteriormente indebolito il settore». ( p.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA