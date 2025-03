Formazione professionale, gli Its Academy incontrano gli studenti 

Un evento dedicato all’orientamento e alla formazione tecnologico-professionale nell’ambito degli Its Academy. Un’occasione, per cinquecento studenti delle scuole superiori dell’area metropolitana e di Carbonia, per esplorare le nuove frontiere dell’innovazione con la guida di esperti e le lezioni nei laboratori tecnologici interattivi. “Its Academy: Competenze, Innovazione e Tecnologia per il Lavoro”, il tema dall’evento che si è svolto nei giorni scorsi negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari. All’appuntamento, presentato da Alessandro Manunta, presidente della Fondazione ITS Academy Novitas 4.0, hanno partecipato tra gli altri l’assessora alla pubblica istruzione Ilaria Portas, rappresentanti delle Università ed esperti dei settori digitale e tecnologico, sicurezza informatica, industria. Un focus particolare è stato dedicato all’orientamento, a cura della Fondazione Its Academy Novitas 4.0 e con la partecipazione degli ITS Academy Tagss (Filiera agroalimentare della Sardegna) e Its Academy Tac (Turistico Culturale), che hanno presentato le opportunità di formazione, con percorsi altamente specializzati offerti per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. I laboratori, curati da aziende di eccellenza, hanno permesso agli studenti di sperimentare direttamente le tecnologie emergenti e le loro applicazioni nel mondo del lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA