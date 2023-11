Formazione professionale,  al via cinquanta corsi 

L’ex Enaip di Decimomannu sarà di nuovo uno dei principali centri di formazione della zona. Grazie a specifici contributi regionali verranno attivati già a dicembre tantissimi corsi professionali, circa una cinquantina, nel rispetto dei requisiti di legge europei e direttamente abilitanti sia in Italia sia all’estero.

La scelta è veramente ampia e spazia tra molti settori: si va dal turistico e ricettivo al marketing, dalla cura della persona all’agricoltura e zootecnia, dagli impianti tecnologici ai servizi culturali e dello spettacolo. I corsi avranno una durata variabile con un massimo di 600 ore e agli allievi verrà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a due euro l’ora oltre ad un eventuale rimborso per le spese di viaggio. Tutti i corsi verranno attivati immediatamente al raggiungimento di 12 iscritti.

Discorso a parte per i corsi disciplinati in maniera specifica come ad esempio l’operatore socio sanitario o l’estetista. In questo caso il numero di ore è maggiore e varia di caso in caso.

«A distanza di un po' di tempo - dichiara Monica Fanni, direttrice della R&M Servizi - riusciamo ad offrire nuovamente una risposta concreta ai tanti giovani ancora in cerca di occupazione, sono corsi rivolti ad una grande platea e i requisiti richiesti minimi: la maggiore età, l'iscrizione ai centri per l'impiego e il possesso dello Spid».

Informazioni e contatti contattare i recapiti email info@formazione.sardegna.it; telefonino 3203258929; whatsapp 3465027733. (ca. ma.)

