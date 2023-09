Formazione per viticoltori 

Un percorso formativo per poter produrre il miglior vino e far fronte a una situazione difficile, dovuta ai cambiamenti climatici. È l’iniziativa dell’associazione culturale Binzateris di Macomer, che organizza un percorso formativo sulla produzione vitivinicola, in collaborazione con i tecnici di Laore. Il primo incontro è fissato per oggi, alle ore 18, nelle ex caserme Mura. Gli esperti di Laore relazioneranno sul tema “Parametri di maturazione e qualità delle uve in vendemmia”. Seguirà, entro settembre, un altro incontro sulla gestione della fermentazione e vinificazione dopo la vendemmia. «L’intervento degli esperti è indispensabile - sottolinea l’associazione - in una stagione in cui gli effetti del cambiamento climatico hanno sottoposto i viticoltori ad un maggiore lavoro nei vigneti». (f. o.)

