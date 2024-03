Formazione per le guide del Geoparco 

Trenta nuove figure professionali stanno per affacciarsi nel mondo della promozione e valorizzazione del territorio: prenderà infatti il via il 18 marzo la prima edizione del corso di alta formazione delle guide del parco Geominerario.

Il corso è rivolto a 30 guide ambientali escursionistiche e guide turistiche, così come previsto dalle leggi regionali del 2016 e 2006, iscritte nei registri. Il corso si terrà in quella che da alcuni anni è diventata la sede operativa dell’ente, nella Grande miniera di Serbariu, con un calendario di lezioni ed incontri settimanali che termineranno il 10 aprile 2024. Oltre a lezioni in aula (sugli aspetti geologici, minerari, normativi, ambientali, turistici e storici), sono previsti incontri con professionisti del settore, gestori di siti ed ex minatori, oltre a visite didattiche alle miniere di Sos Enattos a Lula e Nuraxi Figus a Gonnesa.

Durante il 2024 sono in programma altre due edizioni dei corsi di formazione per guide, ad ottobre-novembre e novembre-dicembre. (a. s.)

