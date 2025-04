Formazione per gli impiegati  

Il Comune di Isili ha aderito all’Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e dell’anagrafe (Anusca). Una scelta legata alla finalità che questa associazione persegue con il suo operato che è soprattutto quella di garantire la formazione, la tutela, l’assistenza giuridica e il riconoscimento professionale dei propri soci.

Attraverso le varie attività che l’associazione promuove si intende migliorare e promuovere in ogni sede la categoria degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe e in genere di tutti gli operatori demografici. Sono figure che all’interno della macchina amministrativa si trovano più di altre ad avere rapporti con i cittadini quotidianamente.

Pertanto, secondo l’amministrazione comunale, «è importante che il personale si formato sia da un punto di vista umano che professionale».

Questo ha portato dunque a deliberare l’adesione all’Anusca impegnando una spesa di 750 euro che garantisce la classe più ampia di servizi a favore degli operatori locali anche in relazione alla classe demografica di appartenenza del comune di Isili. Un supporto per gli impiegati comunali ma anche una garanzia per le persone che ad essi si rivolgono. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA