Formazione per gli adulti 

Non è mai troppo tardi per riprendere gli studi, soprattutto nel Sulcis, dove l’abbandono scolastico ha chiuso a tanti le porte nel mondo del lavoro. Oggi, dalle 17, la sede Cpia2 di Piscinas accoglierà chi è interessato a conoscere le opportunità formative per gli adulti. Si tratta di una scuola pubblica e gratuita: si può conseguire, in un anno, la licenza media, la certificazione A2 di italiano per stranieri, la certificazione di competenze per il biennio di scuola secondaria. Possibili anche corsi di inglese e di informatica. (m. g. p.)

