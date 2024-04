Formazione per agricoltori e operatori sociosanitari 

Il network di imprese sociali Consorzio Solco di Nuoro ha diverse proposte per indirizzare giovani e non nel mondo del lavoro. Il 26 marzo sono state aperte le iscrizioni per Conduttore di impresa agricola, della durata di 160 ore nella sede di piazza Mameli a Nuoro. Il corso si articolerà in 114 ore di teoria e 46 ore di laboratorio didattico, dalle attività olivicolo olearie e vitivinicole. Inoltre continuano senza sosta i corsi e giornate di preparazione e approfondimento per operatore socio sanitario. I corsi hanno la durata di mille ore, con possibilità di integrare altre 350 ore di formazione complementare in assistenza sanitaria. L'ultima sessione si concluderà il 10 aprile. A breve apriranno le nuove iscrizioni.