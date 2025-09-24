Formazione, la strada per la crescita 

In un mondo che cambia velocemente, per restare aggrappati al treno dello sviluppo è vietato rallentare: chi guida un’azienda deve usare la formazione continua come un trampolino per superare la concorrenza o confermare la propria posizione di spicco nel mercato.

Programma Us è il piano del gruppo L’Unione Sarda pensato per offrire a imprenditori e manager un percorso semplice ma efficace di formazione, in partnership con Sda Bocconi, Politecnico di Milano e Università di Cagliari: domani il progetto sarà illustrato durante un workshop a partire dalle 17.30 nella sede de L’Unione Sarda a Cagliari.

Gli interventi

L’editore Sergio Zuncheddu e il direttore delle testate giornalistiche del gruppo Emanuele Dessì introdurranno la presentazione dei corsi di formazione specialistica curati dal Politecnico di Milano: interverranno i professori della Graduate School of Management del PoliMi Gianandrea Ciaramella (architettura, ambiente costruito e ingegneria delle costruzioni) e Lucio Lamberti (direttore scientifico dei corsi). In campo anche l’Università di Cagliari, che animerà il workshop con la presentazione della Scuola d’impresa di Unica: parteciperanno la prorettrice Elisabetta Gola, il docente di informatica giuridica Massimo Farina e il direttore del dipartimento di scienze economiche e aziendali Patrizio Monfardini.

Il piano

Oltre alla formazione di qualità, Programma Us comprende anche altre risposte ai bisogni degli imprenditori: un piano di comunicazione efficace, con una piattaforma dedicata all’invio e alla pubblicazione delle storie d’azienda e dei suoi protagonisti sui media del gruppo L’Unione Sarda; i servizi per la crescita aziendale, dall’informazione qualificata (con L’Unione Sarda, il Sole 24 Ore e le Leggi Illustrate) alla piattaforma di e-commerce dedicata ai clienti. Con questi strumenti, che saranno presentati dal direttore generale del gruppo L’Unione Sarda Lia Serreli, imprenditori, manager e professionisti potranno accrescere la propria capacità competitiva migliorando processi produttivi, organizzazione e fatturati, e saranno in grado di gestire la complessità che devono affrontare ogni giorno alla guida delle aziende. Sul sito Unionesarda.it, nell’articolo dedicato alla presentazione di Programma Us, si trova il link per prenotare un posto nel workshop.

