Formazione, iniziato un corso ma altri due sono stati cancellati 

Luci e ombre sui corsi formativi banditi dalla Regione e messi a disposizione gratuitamente a Domusnovas grazie alla collaborazione che prosegue tra Comune e agenzia formativa Insignia. Se c’è ovvia soddisfazione per quello da 495 ore di “Responsabile marketing e delle strategie commerciali per la vendita on line di prodotti e servizi”, partito ieri, lo stesso non si può dire per i corsi da “Tecnico della valorizzazione delle risorse locali” e “Tecnico della progettazione e della stampa 3D” (entrambi da 290 ore): avendo esaurito i fondi disponibili, la Regione ha sospeso i corsi, anche se già banditi, che non contavano almeno 12 iscritti (quelli in questione ne avevano raggiunti 10 e 7). Intanto, però, ha preso il via quello che punta a formare esperti di marketing e sul quale hanno scommesso in 13 (un candidato a testa per Carbonia e Calasetta, gli altri sono tutti domusnovesi, metà dei quali donne): ognuno riceverà 2 euro per ogni ora di corso seguita oltre al rimborso viaggio.

«Anche in questo caso – spiega il formatore di Insignia Paolo Zuddas – in concerto col Comune realizzeremo un “prodotto finito” occupandoci della promozione dell’albergo diffuso».

Il target del corso è prevalentemente turistico. «Sono tante – osserva l’assessore ai Servizi tecnologici Fabrizio Saba – le possibilità lavorative che si apriranno anche grazie ai tanti progetti già finanziati sui quali stiamo lavorando, a partire da quello sull’ospitalità diffusa».

