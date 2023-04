Formazione, i disoccupati a scuola  

I corsi di formazione, assicurano dall’assessorato al lavoro, partiranno entro fine maggio coi primi 48mila allievi di un esercito che – tra giovani (come i 7mila Neet potenziali beneficiari del programma) e disoccupati – conta ben 162mila sardi senza lavoro. I più (72mila) sono percettori di Naspi, dunque di un ammortizzatore sociale; 22mila hanno l’assegno di cassa integrazione, 46mila il reddito di cittadinanza (molti dei quali rischiano di perderlo già ad agosto).

La valutazione

Tocca ai centri per l’impiego e alle agenzie private per il lavoro fare la valutazione dei candidati che vengono poi inseriti in uno dei quattro percorsi di formazione previsti dal programma: reinserimento occupazionale, aggiornamento, riqualificazione, lavoro e inclusione. Una trafila che entro il 2025 dovrà garantire l’acquisizione delle competenze richieste dal mercato a tutti i potenziali beneficiari del programma Gol, o quantomeno alla maggior parte. Una scommessa enorme, considerata anche l’età media piuttosto alta dei candidati, in una regione come la nostra penalizzata non solo dai contraccolpi della bassa natalità, ma anche dalla debolezza del tessuto economico e imprenditoriale che negli anni ha finito per condizionare le scelte dei ragazzi (i pochi che abbiamo) e delle famiglie al momento dell’iscrizione alla scuola superiore.

Scelte condizionate

La Sardegna, infatti, spicca per l’alta percentuale di preferenze per i licei (oltre il 60% anche per l’anno scolastico 2023-2024), e percentuali ben più contenute di iscrizioni agli istituti tecnici e professionali rispetto a regioni come l’Emilia Romagna (36,5% al tecnico, 15,6% ai professionali), il Veneto (38,8%; 14,4%), la Lombardia (36,2%; 12,5%), dove obiettivamente incide una robusta presenza di imprese.