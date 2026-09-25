Formazione gratuita per le immersioni 

Imparare a fare immersioni, conseguire una qualifica per accompagnare gruppi durante le attività di snorkeling, acquisire competenze di primo soccorso e prepararsi fisicamente per lavorare in mare. È Eco Social Diving, il nuovo progetto di Rebelterra rivolto a 12 donne tra i 18 e i 35 anni: un percorso di cinque mesi tra preparazione sportiva, educazione ambientale e formazione tecnico-professionale, che porterà al conseguimento di tre certificazioni internazionali: guida snorkeling, brevetto subacqueo di primo livello e la certificazione di primo soccorso.

Le candidature

Il progetto, che prenderà il via a febbraio e proseguirà fino a giugno, propone un percorso che mette insieme ambiti solitamente affrontati separatamente: pratica sportiva, formazione tecnica, educazione ambientale e orientamento professionale. Un'esperienza innovativa e pressoché unica nel panorama nazionale per struttura e destinatari, che utilizza le attività sportive in ambiente marino non soltanto come occasione di crescita personale, ma anche come strumento per acquisire competenze concretamente spendibili nel settore del turismo marino.

Uno degli elementi centrali di Eco Social Diving è la scelta di rimuovere le barriere economiche all'accesso a esperienze sportive e formative che possono comportare costi difficilmente sostenibili per chi si trova in una situazione di fragilità. Per questo l'intero percorso sarà completamente gratuito per le 12 partecipanti: attività sportive, formazione, attrezzatura, assicurazione e certificazione medica saranno coperte dal progetto. Le candidature sono aperte fino al 15 novembre. Per maggiori informazioni il sito www.rebelterra.it/ecosocialdiving.

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