«Formazione gratuita per docenti» 

A seguito degli esami del Corso “0 - 3 anni” diretto dal Coordinanamento pedagogico territoriale Ilaria Alpi, si sono conclusi, nei locali dell’asilo nido comunale Rosa Parks, i corsi formativi per educatori e docenti tenuti dall’Opera Nazionale Montessori. Avviato il 26 maggio, il corso completamente gratuito ha avuto una durata di 300 ore e figura finora come unico corso di formazione montessoriana svolto nell’isola insieme a quello che ha interessato Capoterra. Ben settanta i docenti formati tra Villamassargia e Capoterra.

«Una scommessa vinta - afferma la sindaca Debora Porrà - quella di portare a chilometri zero le lezioni e il know how delle formatrici nazionali nel Sud Sardegna grazie alla collaborazione tra Comuni che hanno messo assieme le risorse dei fondi 0 - 6 anni per garantire a tanti docenti una formazione gratuita e vicino casa». Con il diploma i docenti possono ora spendere la nuova qualifica e chiedere il riconoscimento Montessori per il proprio asilo.

«Lo scopo finale - prosegue la sindaca - è quello di migliorare l’offerta educativa per la prima infanzia nel territorio ma si tratta anche di sostenere un settore, quello dell’insegnamento, che incide significativamente sull’occupazione femminile».

