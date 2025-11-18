VaiOnline
Domusnovas.
19 novembre 2025 alle 00:32

Formazione gratuita, corso in biblioteca 

Domusnovas ancora sede di corsi di formazione finanziati dalla Regione. A dicembre inizierà, nei locali della biblioteca comunale, un nuovo corso, sempre gratuito e retribuito, quello di “Tecnico specializzato in E-Commerce”, dispensato dall’agenzia di formazione Insignia. Un corso da 225 ore per un settore, quello della vendita di prodotti on line, in continua espansione. Possono iscriversi i disoccupati diplomati presso il Cpi più vicino al Comune di residenza, entro il 27 novembre (info al 329 3257102, o corsi@insignaformazione.com). (s. f.)

