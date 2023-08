Formazione dopo il Reddito, agenzie sarde nel caos 

Stanno arrivando puntuali altri 33mila sms alle famiglie italiane - tra queste anche 1.700 sarde - che tra una settimana non riceveranno più il Reddito di cittadinanza. Dal primo settembre per gli occupabili dovrebbe scattare il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), mentre dal primo gennaio 2024 l'assegno di inclusione (Adi) è destinato, invece, ai nuclei con disabili, minori, over 60 o componenti in condizione di svantaggio. Ma la Sardegna è pronta ad accogliere questo esercito di disperati orfani dei sussidi da qui a dicembre?

Da una parte l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai, assicura che «la Regione sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per non farsi trovare impreparata» ed è pronta a «ad avviare una cabina di regia permanente insieme ai sindacati e tutte le associazioni di categoria, compresi Caf, per rendere tutto l’iter più fluido possibile». Dall’altra, invece, agenzie di formazione e patronati dicono di navigare a vista.

Comunicazioni

«Il Governo va avanti con spot per giustificare, a nostro parere, l’esigenza di dimostrare che sta facendo le cose che si è impegnato a fare. Cosa realmente accadrà lo vedremo mano a mano che si va avanti, ma ora ci sono informazioni confusionarie. La comunicazione è in difetto», attacca Antonello Caria, responsabile Iares Acli Sardegna, che spinge sul personalizzare la nuova misura per adattarla ai bisogni del beneficiario.

«Bisogna guardare la realtà: non si può dire, prima di iniziare, tu sei occupabile e tu no, questo è l’errore principale. Ogni situazione va presa e analizzata singolarmente. La categorizzazione di ingresso decisa sulla base di filtri disegnati da un algoritmo è una forzatura», precisa Caria.

Strategia

L’assessora Lai, però, assicura che ci sono diverse opzioni in campo: «Sicuramente si deve puntare sulla formazione, perché la maggior parte di questi occupabili non ha una competenza specifica e oggi le qualifiche sono fondamentali. Le richieste dalle imprese non mancano, ma purtroppo e lo ribadiamo da tempo a mancare sono le persone qualificate».

Per la Regione la formazione è dunque il cavallo di battaglia di questa fase transitoria. «I corsi inizieranno a settembre: formazione e lavoro permetteranno di trasformare il reddito di assistenza in reddito di lavoro», spiega l’esponente della giunta Solinas. «Lavoriamo anche per migliorare l’operato dei centri per l’impiego, in modo che sia immediata la richiesta tra domanda e offerta. Il fine deve essere quello di garantire a tutti una dignità lavorativa. Per questo abbiamo attivato il doppio dei cantieri rispetto allo scorso anno in tutti gli Enti pubblici».

Le criticità

Per le agenzie di formazione, invece, le note stonate sono diverse. «Il sistema è pronto a rispondere alle sollecitazioni che riguardano le norme, ma non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali su quello che sarà lo scenario dal primo settembre in poi», evidenzia Andrea Cacciarru, presidente Coreform Sardegna, «al momento siamo in attesa di indicazioni, disponibili ma non pronti a entrare tra meno di una settimana in servizio. Faremo una corsa contro il tempo, ora stiamo navigando in mezzo alla nebbia».

Ma cosa i centri di formazione potranno insegnare nei loro corsi? «Non abbiamo indicazioni su quali proposte fare, se preparare un catalogo o se progettarle in seguito ai fabbisogni dei cosiddetti occupabili. Oppure se dovremmo lavorare con i Plus per i casi più particolari: è ancora tutto abbastanza incerto», precisa Cacciarru.

Confusione

Il concetto lo ribadisce Gianfranco Lai, presidente regionale Asaf, ricordando che i problemi che stanno emergendo in realtà sono vecchi. «Da un anno e mezzo stiamo rimarcando alla Regione non tanto alla parte politica, quanto a quella amministrativa che i tempi si stavano restringendo e con il rinviare siamo arrivati ai primi di settembre», sottolinea Gianfranco Lai. «Noi a oggi non abbiamo contezza di quelli che dovranno essere i corsi di formazione da proporre ai beneficiari del Slf, manca anche una ricerca seria sui fabbisogni delle aziende sarde, insomma siamo alla confusione più totale. Dal primo di settembre sembra che tutti possano iniziare i corsi di formazione, ma non è così, solo l’aspetto burocratico richiede settimane».

