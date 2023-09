Formazione dei giovani all’estero 

Una finestra sulle opportunità di crescita e formazione all’estero. Allo Spazio Giovani di Oristano lunedì alle 15.30 è in programma l’incontro “Esplorando l’Europa”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’assessorato comunale alle Politiche giovanili, ha l’obiettivo di fornire un quadro completo sulla mobilità giovanile e sul programma Erasmus Plus. All’incontro interverranno gli operatori dell’associazione T.D.M. 2000 International, da anni attiva in Sardegna nel settore degli scambi internazionali.

«Si tratta di una interessante iniziativa a favore dei giovani, della loro crescita cultura e sociale» sottolinea l’assessore Antonio Franceschi. I giovani, le famiglie e le associazioni interessate avranno la possibilità di ascoltare le testimonianze di volontari che racconteranno la loro esperienza nel nostro Paese.

Per il coordinatore dello Spazio Giovani Antonio Ricciu «l’appuntamento rappresenta un’ulteriore tappa del percorso che il Centro ha avviato nel corso degli anni a favore dei giovani oristanesi». ( m. g. )

