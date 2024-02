Formazione degli operatori dei servizi per l’infanzia 

Una tavola rotonda per la formazione degli operatori dei servizi educativi. È l’evento organizzato dal gruppo Coordinamento territoriale d’Iglesias che si svolgerà domani alle 16.30 presso la sala Remo Branca.

La formazione è rivolta agli operatori dei servizi educativi per i bimbi dai 0 ai 6 anni del comune d’Iglesias e vedrà la partecipazione, oltre che dei referenti Cpt, anche degli insegnanti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie e degli educatori dei nidi privati. L’incontro verrà moderato da Laura Malavasi e sarà strutturato proprio come una tavola rotonda in cui ogni relatore interverrà sulla base della propria sfera di competenza. (ad. s.)

