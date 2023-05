Formazione, cala il numero dei giovani inattivi 

Per anni l’Isola è stata in testa alle classifiche dei giovani che non studiano, non lavorano e non fanno nulla per trovare un’occupazione. L’ultimo rapporto dell’Istat certifica un’inversione di tendenza: aumentano le persone che seguono corsi di formazione e sono sempre meno i ragazzi della fascia d’età tra i 16 e i 24 anni inattivi sul fronte scolastico o lavorativo (i cosiddetti Neet): ora sono il 21% mentre due anni fa il dato superava il 25%. In questo settore il Meridione guida le classifiche nazionali: Sicilia, Campania, Calabria e Puglia sono le prime quattro regioni con il più alto numero di Neet.

Crescono i diplomati, anche se nell’Isola i numeri sono ancora ben lontani da quelli del resto d’Italia e d’Europa: nel 2022 il dato ha raggiunto il 54% della popolazione della Sardegna, contro il 63% della media nazionale e il 79% dell’Unione europea. Peggio di noi fanno solo Sicilia, Puglia e Campania. Siamo invece ai piani alti della classifica se si parla di partecipazione alla formazione continua.

L’Isola si conferma una regione di amanti della lettura: è l’unica regione del Sud ad avere numeri da Nord. La percentuale di abitanti che ha letto almeno 4 libri nel corso del 2022 o almeno 3 quotidiani a settimana (cartacei o sul web) è del 41,7%, sopra la media nazionale (39,5%) e vicina alle abitudini delle regioni settentrionali, avanti con il 43,5%.

