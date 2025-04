«Formare i lavoratori all’uso dell’IA» 

La nuova sfida dell'intelligenza artificiale, la tecnologia proiettata nel mondo del lavoro. È stato questo il filo conduttore del congresso regionale della Fistel Cisl, ieri a Geremeas. Rischi e opportunità per i settori che rientrano nella sfera d'azione del sindacato: telecomunicazioni, spettacolo, call center, editoria, cinema, l’ambito dei poligrafici. Secondo Pierluigi Ledda, leader della Cisl sarda, «siamo di fronte a un cambiamento straordinario e dentro una rivoluzione del mondo del lavoro e dell’intera società. Bisogna fare in modo che le persone siano incluse. Ci sono anche grandi opportunità e dobbiamo sfruttarle per far uscire la Sardegna dall’isolamento. Anche l’isolamento digitale è un problema. Di questo abbiamo parlato di recente con la Giunta Todde, formulando proposte concrete».

Le aziende

I settori di cui si occupa la Fistel Cisl assicurano un impiego a circa cinquemila persone nell’Isola, solo il colosso Amazon ha 1700 dipendenti. «Gli ambiti che seguiamo - ha dichiarato Alberto Frau, segretario riconfermato della Fistel Sardegna - risentono profondamente dell’avvento dell’intelligenza artificiale. Queste professioni vanno inserite in un percorso nuovo e un fattore importante sarà la formazione, per riqualificare i lavoratori e accompagnare il cambiamento tecnologico e sociale».

È intervenuto anche il segretario nazionale Alessandro Faraoni: «Il sindacato deve essere in grado di anticipare i problemi provocati dall’intelligenza artificiale. Non bisogna avere paura. Occorre essere coscienti del fatto che l’IA avanzerà sempre di più. Non possiamo fermarla ma dobbiamo gestirla. È opportuno inserire, in tutti i contratti che saranno rinnovati nei prossimi mesi, norme per una gestione migliore del sistema».

Rischi e opportunità

Tra gli ospiti la presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale, Camilla Soru, e il deputato Salvatore Deidda, che guida la commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera, collegato in videoconferenza. Per Franco Siddi, presidente dell’Osservatorio Tutti i Media, «occorre gestire questa fase con consapevolezza avviando un processo di innovazione culturale. L’intelligenza artificiale può sottrarre molto all’uomo. La prima parola diventa più importante dell’ultima: noi decidiamo che cosa immettere nella rete dell’IA. Non è facile, si tratta di una rivoluzione prima di tutto umana, poi industriale e tecnologica». Giovanni Coinu, docente di Diritto costituzionale e componente del Corecom, ha ricordato che «l’Europa ha adottato un regolamento sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale incentrato sulla protezione dei diritti fondamentali delle persone, con una visione definita antropocentrica».

Secondo Lia Serreli, direttore generale del gruppo editoriale L’Unione Sarda, «vanno stabilite delle regole. Ma non si può certo pensare di farne a meno. La prima mail risale al 1971. Chi avrebbe pensato che diventasse il principale strumento di comunicazione? La vera sfida è quella di guidare la transizione con una formazione adeguata e con investimenti nell’innovazione responsabile, senza abbandonare i valori del giornalismo e del lavoro in generale: la verità, la responsabilità e il contatto umano con la realtà».

