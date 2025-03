Formaggio, lezioni per assaggiatori 

Sulle orme di Albano, Centola, Di Trani, Dalmasso, Bozzano e tanti altri, oltre alla tradizione secolare in quella che viene ancora definita la “capitale del formaggio”, a Macomer inizia un viaggio per conoscere meglio il mondo legato alla trasformazione del latte e dei suoi prodotti. Col patrocinio e la collaborazione del Comune, si svolgerà il corso di primo livello dell’organizzazione nazionale assaggiatori formaggi (Onaf), realizzato con la collaborazione di Slow Food Sardegna, rivolto a chi vuole migliorare la conoscenza sui formaggi, prodotti centrali della cultura gastronomica e della tradizione italiana. Lo scopo è quello di promuovere, diffondere, ampliare e valorizzare la cultura del formaggio e delle produzioni lattiero-casearie alla luce delle metodologie di assaggio più avanzate e della considerazione che si tratta di espressione della tradizione del territorio. Nell’ex stabilimento Alas il corso di primo livello partirà il 22 aprile e si concluderà il 27 maggio. «La cultura del formaggio qui ha radici ben profonde, con i grandi industriali del secolo scorso - dice il sindaco, Riccardo Uda - contiamo della presenza del Consorzio di tutela del pecorino romano, di importanti imprese di produzione, come Auricchio, Sias e Lacesa, oltre a tanti altri piccoli produttori, ben inseriti nel mercato sardo, nazionale ed internazionale. Vogliamo incominciare a rilanciare il settore, anche con queste manifestazioni e corsi come quello dell’Onaf, che sarà presente alla prossima fiera degli ovini». Il corso di primo livello per assaggiatori si svilupperà in dieci lezioni. Le iscrizioni scadono l’8 aprile. (f. o.)

