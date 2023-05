Formaggio e tosatura, i turisti apprezzano 

Migliaia di turisti incuriositi ed estasiati hanno partecipato a Villasimius alla festa organizzata dalla Pro Loco che ha inaugurato ufficialmente la stagione. Una festa in piazza con i pastori e i produttori locali di Villasimius, tutti pronti a spiegare ai visitatori come si tosa una pecora, come si fa il formaggio o come si ricamano pane, dolci e ravioli. Una festa durante la quale la Pro Loco guidata da Sergio Ghiani (già presidente del consorzio turistico) ha presentato ufficialmente il direttivo dell’associazione raccogliendo, nel complesso, oltre 200 adesioni. Presente l’assessore regionale al turismo Gianni Chessa e anche i due candidati a sindaco, Gianluca Dessì da una parte e Livio Carboni dall’altra.

«È stato un grande successo – sottolinea Ghiani – e stiamo già lavorando al secondo appuntamento. Dal 15 al 20 maggio infatti ci sarà lo Swam Sardinia Challenger, gara internazionale di monoscafi con sponsor del calibro di Ferrari e Porsche. Noi come Pro Loco in quella settimana organizzeremo una serie di eventi collaterali in modo tale da attirare in centro sia i turisti appassionati di vela che gli altri».

Ghiani ha ribadito che la Pro Loco «ha il solo intento di promuovere il territorio, senza alcuna sfumatura politica. Dunque ben vengano tutti i cittadini che hanno a cuore Villasimius». (g. a.)

