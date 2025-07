«Formaggio con i vermi per vivere a lungo» 

Che tra Toscana e Sardegna ci sia da sempre un feeling è cosa nota. Scoprire che Irene Grandi si sente un po’ sarda non lascia, tuttavia, indifferenti. Di scena oggi a Porto Cervo, alle 22, in uno dei concerti più attesi del cartellone degli eventi estivi del Consorzio Costa Smeralda, l’artista fiorentina, classe 1969, torna sull’Isola con “Fiera di Me Summer Tour” dopo la data di San Giovanni del 28 giugno, che aveva presentato alla vigilia a “Unione Cult”.

Nel salotto culturale di Radiolina condotto da Francesca Figus e Francesco Abate, intervenendo a proposito del suo aspetto da ragazzina a dispetto dei 30 anni di carriera, che festeggia proprio quest’anno, Irene ha confessato: «Ho smesso di mangiare la carne rossa, mangio i formaggi, mi piace anche quello con i vermi, faccio uso abbondante d’olio d’oliva e mangio tante verdure fresche: per abitudini alimentari somiglio tanto agli abitanti dei paesi della Sardegna che hanno la caratteristica della longevità. Diciamo che mi sto allenando per rimanere in pista per altri 30 anni». Il pubblico ringrazia. Dopo il grande successo del tour nei teatri e le prime date nelle piazze italiane, Irene Grandi continua a incontrare il suo pubblico sotto il cielo d’estate, e stasera lo farà nella piazzetta di Porto Cervo con un live speciale.

Una tournée infuocata

«Sarà una tournée infuocata, e non solo per il caldo», ha spiegato ai microfoni di “Unione Cult” qualche settimana fa. «Una tournée che racconta i miei 30 anni di carriera, perché il primo tour lo feci proprio nel ’95. Porterò nelle varie date, comprese quelle sarde, la mia storia con tantissima musica che racconta il mio viaggio dagli inizi a oggi, con una scelta di canzoni che si concatenano raccontandomi a 360 gradi in tutte le mie esplorazioni musicali, da quelle più rock a quelle più cantautorali, da quelle più soul a quelle più spensierate dei primi tempi, un po’ funky».

I successi

Con lei sul palco la sua band, 5 straordinari musicisti che la affiancheranno per far riscoprire alcune gemme nascoste della sua produzione accanto ai grandi classici e alle nuove canzoni: Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, che porterà il suo contributo come corista e polistrumentista. La direzione musicale è di Marco Sabiu. Dell’avventura di Irene Grandi nel pop italiano, iniziata nel 1994, fanno parte successi discografici (alcuni dei quali sono già stati e saranno ripubblicati in vinile) del calibro di “Sposati! Subito!!”, “In vacanza da una vita”, “Bum Bum”, “Dolcissimo amore”, “Se mi vuoi”, “La tua ragazza sempre”, “Per fare l’amore”, “Prima di partire per un lungo viaggio”, “Lasciala andare”, “Bruci la città” e “La cometa di Halley”, collaborazioni con mostri sacri della musica nazionale e internazionale come Vasco Rossi, Jovanotti, Pino Daniele, Youssou N’Dour e Patti Smith, sperimentazioni musicali che hanno attraversato rock, jazz, bossa nova, canzone d’autore e soul, permettendole di rimanere sempre fedele a se stessa. E un’energia inconfondibile: il suo marchio di fabbrica.

«Il mio portafortuna»

«Tutte le estati e in tutti i tour, faccio tappa in Sardegna, spesso anche per l’ultimo dell’anno. E sarà che l’ultimo dell’anno dà il via a un nuovo anno, ma iniziare da qui mi porta fortuna in questa mia longevità artistica e di scelte», svela Irene tra il serio e il faceto. Nella scaletta del concerto di Porto Cervo ci sarà spazio per “Favole”, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album “Fiera di me”, che dà il nome al tour. «È la mia nuova storia estiva. Un pochino più amara del solito, ma con tanta poesia», dice del brano pubblicato l’11 aprile. Un’altra preziosa gemma nell’universo di Irene Grandi, da cantare, ballare e vivere insieme.

Per (almeno) altri 30 anni. Con buona pace dei sardi e della loro longevità.

