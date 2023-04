Formaggi sardi per palati  da Formula uno 

Un giorno accade l’inaspettato: il pizzaiolo del ristorante in cui Stefano era manager, va via e il servizio si interrompe fra diversi disagi. Per ovviare al problema, si tenta la strada più difficile ma comunque non impossibile: proporre a Marco di cimentarsi in questa nuova sfida, pur essendo estraneo al mestiere. La supera brillantemente, lasciando stupiti anche i proprietari. «Da quell’episodio partì tutto, ebbi difficoltà iniziali, ma la voglia di fare era tanta e ce la feci. Quello australiano è un mercato del lavoro completamente diverso dal nostro, devi adattarti al cambiamento, mettendoti in gioco. Ma con l’impegno e la dedizione i risultati arrivano».

A Marco Frau di recente è arrivata una nuova chiamata. Stavolta, per un ulteriore salto di qualità: ospitato nella lounge room, Marco ha prodotto mozzarelle e formaggi di vario tipo, fra gli applausi dei manager e piloti presenti. «Un motivo di orgoglio – spiega – se ripenso ai sacrifici compiuti dal mio arrivo in questa bellissima terra mi viene la pelle d’oca. Doveva essere una semplice vacanza, sono passati invece 12 anni, da quando ho salutato i pascoli del Gennargentu dove lavoravo con i miei cari». «Tutto è nato per caso – aggiunge – mio cugino Stefano Rassu, chef a Melbourne, mi propose di raggiungerlo qui per trascorrere del tempo insieme. E così, attraverso un visto turistico d’ingresso di 6 mesi, arrivai da queste parti, non conoscendo una sola parola d'inglese e scoprendo un mondo per me sconosciuto».

Il Gran premio d’Australia, a Melbourne la scorsa domenica, ha parlato anche sardo attraverso chi, partendo dalla nostra Isola, ha saputo diventare un’eccellenza oltre Oceano. È il caso di Marco Frau, mastro casaro e imprenditore 42enne di Aritzo, ormai dal 2010 residente nel continente australe. Per Marco, caporeparto di un’importante azienda del settore lattiero, nonché comproprietario di un ristoratore italiano della città, una crescita nel segno della continuità. Già lo scorso anno era stato contattato dal ristoratore Johnny di Francesco (gestore di diversi locali a Melbourne), per preparare formaggi destinati al settore vip della Ferrari. Una proposta accettata senza esitazioni e poi divenuta una scommessa vinta.

Formaggi da F1

La storia

Un giorno accade l’inaspettato: il pizzaiolo del ristorante in cui Stefano era manager, va via e il servizio si interrompe fra diversi disagi. Per ovviare al problema, si tenta la strada più difficile ma comunque non impossibile: proporre a Marco di cimentarsi in questa nuova sfida, pur essendo estraneo al mestiere. La supera brillantemente, lasciando stupiti anche i proprietari. «Da quell’episodio partì tutto, ebbi difficoltà iniziali, ma la voglia di fare era tanta e ce la feci. Quello australiano è un mercato del lavoro completamente diverso dal nostro, devi adattarti al cambiamento, mettendoti in gioco. Ma con l’impegno e la dedizione i risultati arrivano».

Dopo mesi, arriva, infatti, uno di quegli incontri che cambiano la vita di Marco: Iole Crovetti, emigrata di Belvì, venendo a conoscenza delle sue abilità nella produzione casearia, lo mette in contatto con la Floridia, azienda leader del settore. Marco si presenta motivato al colloquio di lavoro , raccontando della sua crescita nell’ovile di famiglia, in cui insieme ai fratelli Davide e Giuseppe ha allevato mandrie, pecore e capre, producendo formaggi a chilometro zero. Non ci pensano due volte ad assumerlo, andando persino a trovarlo ad Aritzo, dove era rientrato nel 2010, e convincendolo a ritornare in Australia.

La carriera

Oggi Marco è caporeparto, coordina le lavorazioni delle cagliate da oltre 17.000 litri, ma anche gestore di Hi Italy, ristorante e pizzeria, aperto insieme ad un conterraneo, nel quartiere di Reservoir. «La sveglia suona prima dell’alba - racconta – una volta raggiunta l’azienda mi trattengo in stabilimento fino alle 14. Dopo essere tornato a casa per un breve riposo, raggiungo il ristorante dove resto fino a notte, aiutando il mio socio Giangigi, con cui ho intrapreso questo cammino nel 2020». Marco nel frattempo si è sposato con una ragazza di origine cilena ed è padre di tre bambini, guarda al futuro, accompagnato da tanti sogni. Come quello di aprire un suo caseificio. Non dimentica, con un filo di emozione, le proprie radici e chi l'ha sempre aiutato.

«Se ho appreso il sapere dell’arte casearia lo devo al mio maestro Roberto Praddu che in Sardegna mi ha insegnato tanto e ai ragazzi della Floridia. Così come, a tutta la mia famiglia che mi ha sempre supportato e mi manca in ogni istante». Tornare un giorno in Sardegna col bagaglio di esperienza maturato? Marco non lo esclude. Il legame con la terra natia è forte e non si è mai interrotto.

