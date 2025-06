Formaggi, il record delle esportazioni 

Per l’export caseario italiano il 2024 è stato un altro anno da record, giacché «le 658.000 tonnellate» inviate fuori dai nostri confini hanno fatto salire il valore (+10,7% sul 2023), mentre il fatturato è stato pari a 5,4 miliardi, in uno scenario in cui arrivare a questi livelli, «tra le guerre, il persistere dell'inflazione e varie altre insidie, non è stato facile, né scontato».

A metterlo in evidenza è Assolatte, l’associazione italiana lattiero casearia che, nata nel 1945, compie 80 anni, e li celebra con un’assemblea, a Roma, occasione per il presidente Paolo Zanetti per ricordare come, otto decenni fa, «le nostre aziende erano per lo più realtà artigianali, molte erano uscite a pezzi dal secondo conflitto mondiale. I nostri genitori e i nostri nonni si rimboccarono le maniche, con lavoro, fatica, sudore e passione. Da allora, il settore non si è mai fermato, diventando un muro portante dell’economia nazionale», afferma.

I dati

Le imprese del comparto operanti in Italia hanno raccolto e trasformato tutto il latte vaccino prodotto nelle stalle italiane: si tratta, recita una nota, «di 13,18 milioni di tonnellate, cui se ne aggiungono 800.000 di latte tra caprino, bufalino e pecorino»; quello lavorato nel Belpaese «è destinato alla produzione di 2,5 milioni di tonnellate di latte alimentare, di 1,4 milioni di tonnellate di formaggi (per il 44% a denominazione di origine protetta), di 265.000 tonnellate di yogurt e altri latti fermentati e di 103.000 tonnellate di burro».

La differenziazione

Gran parte della produzione nazionale si concentra nella mozzarella (315.000 tonnellate), nel Grana Padano dop (218.000), nel Parmigiano Reggiano dop (163.000), nel Gorgonzola dop (63.000), nella Mozzarella di bufala campana dop (55.000), nel Pecorino Romano dop (39.000). A proposito di “Romano”: ogni anno vengono esportate oltre 32mila tonnellate. Di queste, circa 13 dirette agli Stati Uniti. Assolatte fa sapere, infine, che sale pure la produzione di burro (+5,8%) e creme (+5,9%), mentre chiudono in flessione yogurt e altri fermentati (-6,3%), nonché il latte alimentare (-1,7%).

RIPRODUZIONE RISERVATA