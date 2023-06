Formaggi bio, la scommessa dell’Isola 

Quale futuro per i formaggi bio? Se ne parlerà domani nella sala convegni della Banca Intesa, all’incontro dedicato a For. Bio , il progetto ideato dalla Cooperativa S'Atra Sardigna con l'obiettivo di studiare diverse tipologie di formaggi senza lattosio e senza uso di caglio animale per rispondere alla domanda, sempre crescente, di consumatori intolleranti e vegetariani.

«I risultati dell'esperimento, portato avanti nel Caseificio Sias di Borore, sono stati eccellenti», afferma Mario Cirronis, presidente della Cooperativa S’Atra Sardigna, che da 41 anni produce biologico, «il lancio sul mercato è previsto nelle prossime stagioni, siamo convinti che queste ipotesi di diversificazione rispetto al pecorino Romano permetteranno alle aziende che producono latte ovino biologico di aumentare i conferimenti nei caseifici biologici».

I numeri

Oggi in Sardegna esistono 2.200 aziende biologiche, di queste circa 1.500 producono latte ovino bio, mentre un centinaio sono quelle che vendono il latte ai caseifici per produrre formaggi bio.

Il progetto, supportato dall'Agenzia Agris Sardegna, è durato due anni e ha sperimentato tre nuovi formaggi biologici: uno a pasta cotta tipo il grana padano, un altro a pasta molle “Caciotta”, e uno erborinato che assomiglia al Roquefort francese. Il primo, in quanto formaggio stagionato, è naturalmente senza lattosio, mentre negli altri due il lattosio è stato intenzionalmente eliminato.

Futuro

«I frutti del progetto sono molto incoraggianti», aggiunge Cirronis. «La qualità dei formaggi, utilizzando caglio microbico o vegetale, resta ottima anche se delattosati. L'analisi sulla presenza di proteine e grassi ha dimostrato che i formaggi hanno mantenuto ottime qualità organolettiche: le caratteristiche di gusto e aromi sono rimaste inalterate, anche con l'uso di caglio vegetale o microbico».

I formaggi sono stati testati da gruppi di operatori qualificati bio in Germania, Belgio e Svezia, Al test ha partecipato anche un campione di 150 consumatori di prodotti bio. A illustrare le tematiche scientifiche affrontate nella sperimentazione, domani, saranno gli stessi ricercatori di Agris Sardegna coordinati da Margherita Addis, responsabile scientifico del progetto For.Bio. È previsto anche un percorso sensoriale con una degustazione dei nuovi formaggi.

