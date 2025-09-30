VaiOnline
Infettivologia
01 ottobre 2025 alle 00:35

Forma febbrile simil-influenzale 

Quali aspetti clinici?

La maggior parte delle infezioni da virus West Nile (WNV) è asintomatica. Circa il 20% dei pazienti sviluppa una forma febbrile acuta con sintomi simil-influenzali: febbre, cefalea, mialgie, artralgie, rash maculopapulare, nausea, vomito o diarrea. In meno dell’1% si ha interessamento del sistema nervoso, più frequente negli anziani e immunocompromessi. In alcuni pazienti, la convalescenza può essere lunga, con persistenza di sintomi come affaticamento, debolezza muscolare e difficoltà cognitive. La diagnosi si basa sulla ricerca degli anticorpi e sulle indagini di biologia molecolare, mentre il trattamento è principalmente di supporto, non essendo disponibili farmaci specifici.

