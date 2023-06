Pedonalizzata, riqualificata, col recupero di antichi percorsi e più attrezzata per i turisti: l'area archeologica romana di via dei Fori Imperiali si prepara nei prossimi anni a cambiare volto col Giubileo a fare da catalizzatore di cantieri e innovazione. Ne ha parlato in commissione capitolina Giubileo il soprintendente di Roma Capitale, Claudio Parisi Presicce.