Ci sarà sicuramente stata l’autorizzazione a trapanare l’ultimo gradino del monumento ai Caduti di Piazza Mariano per sistemare scatole e cavi elettrici (foto Chergia). Ma era proprio necessario fare così tanti fori per tassellare i fili? Non si poteva sistemare a terra tutto l’impianto elettrico tutelando così un bene storico e tanto caro ai cittadini oristanesi?

