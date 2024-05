“Forever Young” oggi all’Opera Beach 

“Forever young”, all’Opera Beach Arena di Cagliari, sarà senza dubbio una serata straordinaria. Oggi, per tutti gli amanti della musica da ballare, in riva al mare dalle 23 è previsto un “viaggio” attraverso gli anni '90 e 2000, con una carrellata di immortali hit del passato condita da un eccezionale live. Ospite speciale, sul palco dell’Opera Beach sarà Haiducii, famosa per il suo indimenticabile successo “Dragostea Din Tei” col quale ha scalato le classifiche mondiali raggiungendo la vetta in numerosi Paesi.

Con lei, i dee jay più gettonati come Sandro Murru, Marcello Casu,

Mathew Mas e Pinelli: le loro selezioni musicali sapranno creare un'atmosfera coinvolgente legata alla musica di venti e trent’anni fa. Una grande festa con i migliori successi di artisti come Gala, Miranda, Tecnotronik, Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Haddaway, Snap, Paradisio, Aqua, Blackwood Chase, Europe, Robert Miles, Gabry Ponte, Prezioso, Backstreet Boys, Spice Girls, Articolo 31, Finley, Paola e Chiara, Fabri Fibra, Velvet, Katy Perry, Linkin Park, Avril Lavigne e T.A.T.U., musica da ballare, senza tempo.

L'ingresso è gratuito, ma per garantirsi un posto in questa straordinaria

serata ci si può registrare su operabeach.com. All’Opera Beach, con Dragostea e i migliori dee jay, per una notte dove energia, entusiasmo e, perché no, i ricordi, sapranno trascinare tutti, immersi nell’atmosfera coinvolgente della serata.

RIPRODUZIONE RISERVATA