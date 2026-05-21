Forever Rolling Stones Il ritorno è per il 10 luglio 

Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l’uscita del loro nuovo album in studio: il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo “Foreign Tongues”. Una raccolta di 14 brani, che arriva a meno di 3 anni di distanza da “Hackney Diamonds”, il disco vincitore di un Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.

Il nuovo album è anticipato dal singolo “In the Stars”, un brano allegro e coinvolgente, già disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura dell’album “Rough and Twisted”. “In the Stars/Rough and Twisted” è uscito in formato fisico il 15 maggio.

Prima dell'annuncio ufficiale, la band ha saputo alimentare l'attesa per il nuovo progetto, anche grazie all'uscita in edizione limitata del brano “Rough and Twisted” su vinile con etichetta bianca, sotto pseudonimo The Cockroaches. Una pubblicazione che ha offerto un primo assaggio dell’energia esplosiva dell'album.

Registrato durante un periodo particolarmente creativo, “Foreign Tongues” ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, con Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood che si sono riuniti con il produttore Andrew Watt, già alla guida del precedente “Hackney Diamonds”. Il risultato è un disco che cattura il suono inconfondibile della band mentre si spinge in nuovi territori sonori e testuali. A completare il tutto, una schiera di artisti ospiti, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.