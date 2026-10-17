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Gairo.
18 ottobre 2026 alle 00:08

Forestis acquista il villaggio Su Sirboni 

La società altoatesina è proprietaria di un cinque stelle a Bressanone 

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La comunicazione ufficiale è arrivata in Comune. Poche righe, ma storiche: l’ex villaggio turistico di Su Sirboni, di proprietà della società Baia di Gairo, è passato di mano. Acquirente è la Forestis, società altoatesina proprietaria del Forestis Dolomites, il cinque stelle lusso sulla Plose sopra Bressanone costruito nel punto in cui, nel 1912, la monarchia asburgica decise di costruire un sanatorio polmonare. Forestis non è un gruppo qualunque. Un luogo dove il lusso è fatto di bosco, silenzio e tempo ritrovato. A confermarlo è il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai. È la fine di un’attesa lunga mezzo secolo e l’inizio di una storia diversa: la perla della marina di Gairo è pronta a tornare a vivere.

La svolta

Un volume di 17mila metri cubi (che col Puc approvato possono lievitare fino a 34mila metri) piantato nella marina di Gairo, in uno dei tratti di costa più pregiati dell’Ogliastra. Tra i primissimi proprietari dei terreni di Su Sirboni, nel 1962, c’era Gina Lollobrigida: la diva, in cordata con un esponente del gruppo alimentare Locatelli, fondò la società che possedeva il resort. Poi cedettero tutto ai Riva, che a metà degli anni Ottanta vendettero a loro volta ad Angelo Torelli, l’imprenditore bresciano che ne fece l’eldorado dell’extralusso. Poi, dal 1980, il sipario. Turisti mai più visti. Al loro posto, contenziosi infiniti tra la proprietà originaria e il Comune di Gairo, sopralluoghi di improbabili acquirenti stranieri, voci, sogni, zero sostanza. Ora la trattativa, di cui si vociferava da mesi, è arrivata a compimento. I termini dell’affare restano top secret.

Lusso sostenibile

Forestis Dolomites è proprietaria di un cinque stelle immerso nei boschi, dove il lusso è silenzio, vetro sulle Dolomiti. L’esatto opposto del turismo mordi e fuggi. «La nuova proprietà - ha detto il sindaco Lorrai - ha espresso l’auspicio di contribuire alla valorizzazione di Gairo e del suo territorio, con un’idea di turismo legata alla natura, alla quiete e alla tranquillità, lontana dalle logiche del turismo di massa».

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