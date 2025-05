Foresteria in cenere: l’ira del sindaco 

Era tutto pronto per la prima gettata di calcestruzzo ma, nel cuore della notte a Monti, sono stati dati alle fiamme il terreno e l'armatura allestita per costruire una grande foresteria comunale a servizio delle strutture sportive. In corso le indagini, affidate ai carabinieri, per risalire ai responsabili del presunto attentato e ricostruire la dinamica dell'accaduto, si stimano danni pari a circa cinquantamila euro e sarà necessaria una perizia tecnica per valutare la possibilità di proseguire con i lavori. «Vigliaccate che hanno un responsabile che deve essere individuato e che deve pagare»: affida lo sdegno a un post sui social, il sindaco del paese gallurese, Emanuele Mutzu, pubblicando le foto con le conseguenze dell'atto incendiario. «Uno sfregio all'amministrazione comunale, uno sfregio alla comunità montana, uno sfregio a una comunità intera, a un paese, a un intero territorio». Il progetto, finanziato con fondi regionali per oltre un milione e 600mila euro nell'ambito del “Progetto di sviluppo territoriale Monte Acuto Riviera di Gallura, territori d'eccellenza in Sardegna”, prevedeva la costruzione di una struttura polivalente con sedici camere e spazi multifunzionali, sulle macerie dell'ex mattatoio comunale. (t. c.)

