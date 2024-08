Foreste sarde, colpite dal “fungo-killer” più pericoloso 

ll Global Invasive Species Database , la banca dati globale delle specie invasive, non lascia molti margini: la « Phytophthora cinnamomi », il “fungo-killer” che sta devastando le foreste della Sardegna, è nella black list dei 100 “agenti patogeni” alieni più pericolosi a livello mondiale. Non più un male misterioso, ma un indiziato numero uno, sul quale, però, si potrebbero aprire scenari gravissimi rispetto alle responsabilità sull’arrivo e sulla diffusione in gran parte del territorio isolano.

Effetto Isola azzerato

Elementi non secondari, visto che essere “Isola”, per la Sardegna, avrebbe dovuto generare automaticamente una “tutela” efficace rispetto allo “sbarco” di agenti «patogeni alieni». Alle “cause” o “negligenze” da ricercarsi nei mancati controlli fitopatologici nei porti sardi di piante provenienti da aree infette, si aggiunge il tema dell’espansione del contagio, certamente non legato ai soli fattori naturali dell’acqua o del trasporto “eolico”.

Responsabilità e reati

Una situazione che mette sotto accusa la gestione forestale degli ultimi dieci anni almeno, considerato che non può essere scaricata sulla sola siccità la causa dell’indebolimento delle piante e la conseguente aggressione da parte dell’agente patogeno. La gravità e le responsabilità della situazione attuale sono legate al fatto che, già dal 2014, - secondo quanto abbiamo riportato nei giorni scorsi - studi approfonditi avevano, in maniera chiara ed evidente, messo in allarme i vertici forestali della Regione prefigurando uno scenario gravissimo legato alla “contaminazione” sempre più diffusa del “fungo killer”.

Catena di comando

Uno tsunami in qualche modo preannunciato e messo nero su bianco da diverse ricerche a cui hanno partecipato diversi ricercatori e docenti dell’Università di Sassari, senza che niente di concreto la Regione attivasse, sia in termini di prevenzione che di “eradicazione” del “patogeno”, già individuato dieci anni fa. Un tema rilevantissimo quello delle responsabilità, considerato che appare difficile affrontare questa emergenza-urgenza con la stessa “catena di comando” che di fatto negli anni passati non ha messo in essere alcuna azione concreta per evitare il peggio. Oggi, oltre ad azioni efficaci e rapide, servono apporti scientifici in grado di predisporre una road map capace di bloccare l’ escalation del disastro e cercare di prevenirne un'ulteriore estensione.

Disastro ambientale

Non ci vuole molto per comprendere che quanto sta accadendo nel sistema forestale sardo potrebbe configurarsi come un vero e proprio “disastro ambientale” visto che ad essere percorsi da parte del “patogeno” sono migliaia e migliaia di ettari destinati a morire di “cancro”, così come viene definito l’effetto che questo fungo provoca al sistema radicale delle piante colpite. Il monitoraggio quotidiano che il nostro giornale sta effettuando sui vari territori dell’Isola mostra ogni giorno di più un avanzamento spettrale del disastro che sta riducendo ad un cumulo di legna secca migliaia di ettari di foreste e macchia mediterranea in tutta l’Isola, dall’Ogliastra al Sarrabus Gerrei, dal Sulcis alla Gallura.

Disseccamento repentino

Non è un caso che sulle querce da sughero la “ Phytophthora cinnamomi” , secondo i ricercatori, è responsabile della sindrome del “Disseccamento repentino delle querce”, sia nelle sugherete sarde che della penisola. Un agente patogeno che di fatto si ciba dell’apparato radicale degli alberi che, di conseguenza, « dapprima manifestano chiome microfilliche, poi ingiallimenti e disseccamenti di porzioni sempre più ampie delle stesse, e infine si disseccano completamente ». Un elemento che deve far riflettere è legato all’origine di questi “funghi killer”: secondo diversi studi internazionali, l’ultimo del 2016, la maggior parte di questi agenti patogeni «sono stati introdotti dai loro centri di origine attraverso il trasporto nei nostri ambienti di materiale vegetale infetto, evidenziando l’importanza della sanità del materiale di propagazione in fase di impianto ».

La lotta contro il fungo

Una fase avanzata del “male” non facile da gestire, per la quale le possibili azioni si riducono ad « un’unica strategia efficace contro gli attacchi da Phytophthora che prevede l’utilizzazione di prodotti chimici ad azione sistemica, il cui impiego tuttavia è consentito solamente in vivaio ». L’unica variabile consentita su superfici così vaste « in campo forestale è rappresentata dall’uso del “fosfonato di potassio”, un ammendante che oltre a possedere proprietà fungicide nei confronti degli oomiceti, (funghi n.d.r.) ed in particolare delle specie di Phytophthora , si comporta anche come induttore di resistenza, essendo capace di attivare nella pianta i meccanismi di difesa che contrastano lo sviluppo dei processi infettivi ».

Azioni efficaci e urgenti

A questo contrasto, secondo le indicazioni delle ricerche internazionali, occorre affiancare un’azione tesa ad evitare un’ulteriore intensificazione e diffusione del fenomeno. Per questi casi in altre realtà è stato necessario: « circoscrivere le zone infette»; «evitare il transito di automezzi e di persone soprattutto durante il periodo invernale e comunque dopo precipitazioni particolarmente intense e conseguente formazione di zone fangose»; «realizzare nei punti di accesso alle zone infette spazi attrezzati per il lavaggio con acqua a pressione e la disinfezione con soluzioni di ipoclorito di sodio delle scarpe delle persone e delle ruote dei veicoli ». Azioni non semplici in territori ora divenuti vastissimi. Ultima annotazione: in alcuni comunicati ufficiali della Regione, dopo le nostre inchieste che hanno fatto emergere la gravità della situazione, si parla di allarmismo da parte dei media. Un atteggiamento “pubblico” che rischia di sottovalutare, ulteriormente, un disastro che, invece, è sotto gli occhi di tutti. Ora più che mai, anche se tardive, servirebbero azioni concrete, urgenti ed efficaci.

