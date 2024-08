Foreste, ritardi di anni, silenzi e omissioni 

Altro che male oscuro. Nei Palazzi forestali dell’Isola si sapeva tutto. E non da ieri. Si sono spesi, o meglio forse dilapidati, soldi pubblici, borse di studio, prodotte molte carte, tante ricerche, ma senza un solo risultato. C’è di tutto in questa storia: nomine e incarichi, catene di comando il più delle volte funzionali alle logiche di partito, piuttosto che alle soluzioni concrete per quelle foreste in sofferenza da anni. Fatto sta che gli archivi recenti della Regione brulicano di carte burocratiche, di stanziamenti funzionali solo a “foraggiare” il sistema, piuttosto che intervenire su un disastro latente, preannunciato in tutti i modi e ora davanti agli occhi di tutti.

Tutto troppo tardi

Tutto troppo tardi, un’evoluzione maturata in questi ultimi mesi, ma la devastazione covava da troppo tempo. Ieri, nei Palazzi regionali, la scena si è ripetuta, ancora una volta: rinvii su rinvii per individuare soluzioni, cercare rimedi, e continuare a studiare, come se quelle ricerche finanziate per anni, con tanto di delibere copiose delle Giunte regionali passate, si fossero tradotte in carta straccia. Una sottovalutazione, regionale e statale, gravissima, che va avanti da anni. Un settore vitale, quello delle foreste, strategico per l’Isola, ma che per troppo tempo è stato solo una “macchina” per assunzioni e consenso elettorale. Un patrimonio forestale inestimabile che assegna alla Sardegna un primato economico assoluto, quello della sughericoltura.

Comparto strategico

Basti un solo dato per comprendere il ruolo strategico di questo comparto: in Italia ci sono 168.000 ettari di sugherete, in Sardegna 139.000. Una fotografia che emerge dall’ultimo “Piano Sughericolo Nazionale 2022-2026”, uno strumento datato nei numeri statistici, ma che richiama in maniera esplicita il pericolo incombente sul sistema forestale dell’Isola. È quel piano a richiamare due studi, restati sottovalutati o ignorati nelle stanze del potere regionale. Scrive il documento nazionale: « Recenti i ndagini in diverse sugherete deperenti della Sardegna hanno rivelato il coinvolgimento di numerose specie di Phytophthora nell’eziologia di tali fenomeni (Scanu et al, 2013; Seddaiu et al, 2020). Tra queste, Phytophthora Cinnamomi è risultata la più diffusa e sicuramente quella in grado di causare danni significativi sulle piante indipendentemente dalla loro età» . Il documento ministeriale richiama ricerche che definisce “ recenti ”, ma che in realtà risalgono ad undici e a quattro anni fa, un tempo certamente sufficiente per mettere in campo misure in grado di prevenire il disastro, attivando procedure capaci di salvaguardare, in tempo utile, l’immenso patrimonio forestale della Sardegna. Quel che più sconcerta è che tutti, nei meandri forestali regionali, sapevano: ovvero l’esistenza del più aggressivo degli agenti patogeni, uno dei funghi-killer iscritti nella lista del Global Invasive Species Database , considerato tra i 100 patogeni alieni più pericolosi al mondo. Come sia stato possibile sottovalutare o ignorare il pericolo del “Disseccamento repentino delle querce”, resta un mistero: solo altri organi dello Stato potranno accertare, ripercorrendo le responsabilità decisionali su azioni mai intraprese o gravemente omesse. C’è da domandarsi, per esempio, che fine abbiano fatto i soldi stanziati negli anni passati. E soprattutto cosa hanno prodotto. Nella delibera della Giunta Regionale del 27 novembre del 2020 (giunta Solinas) vennero stanziati 300 mila euro «per la programmazione di interventi di difesa fitosanitaria delle piante forestali». In quell’atto si legge: «Relativamente alle principali problematiche fitopatologiche emerse dal Tavolo Tecnico Fitosanitario, l'Assessore evidenzia la presenza di pericolosi agenti patogeni, appartenenti al genere Phytophthora, che si stanno diffondendo nei vivai e nelle foreste europee, causa di marciume radicale e di morte delle piante ospiti». L’atto amministrativo disponeva: «sviluppo di protocolli per la gestione dei vivai forestali, finalizzati al controllo della presenza di patogeni, con particolare attenzione al genere Phytophthora».

Niente risposte

Ieri, quattro anni dopo, la “catena di comando” del sistema forestale dell’Isola, si è presentata davanti all’emergenza, denunciata dall’Unione Sarda venti giorni fa, ancora senza una minima determinazione operativa: come se questi ultimi quattro anni di studi e protocolli fossero evaporati insieme alla siccità. Se si vanno a vedere gli impegni di spesa di quei trecentomila euro del 2021 di certo non c’è da stupirsi: lo stanziamento più rilevante di 100 mila euro è servito per borse di studio, delle quali non c’è traccia, acquisto beni di consumo (chissà, forse, carta e penne) per ben 26.000 euro, incarichi vari di studi per 20.000 euro, altri servizi diversi con ulteriori 20.000 euro, per non parlare di 11.000 euro di missioni e iscrizioni a convegni. Un vortice di soldi pubblici senza speranza.

Soldi e disastro

Nel 2021, poi, ci sono le convenzioni tra “vicini di casa”: l’Agenzia Forestas si convenziona con Agris, l’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura. Tra gli incarichi quello per «la realizzazione delle linee di attività su “Indagine sulle problematiche fitopatologiche dei vivai forestali, con particolare attenzione alle specie del genere Phytophthora nei vivai pubblici gestiti da Forestas». L’ultimo atto deliberativo è del 6 ottobre 2023: lo stanziamento diventa di 800 mila euro. Soldi, dichiarazioni, studi, tempo perso e ora le foreste sarde sono al collasso.

RIPRODUZIONE RISERVATA