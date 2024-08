Foreste, quel «male oscuro» che viene da lontano 

Il disastro forestale non è più solo un allarme. Le immagini corrono da un capo all’altro dell’Isola, come uno tsunami inarrestabile. Il satellite «Sentinel-2» del «Programma Copernicus» viaggia a migliaia di chilometri dalle terre d’Ogliastra, dai boschi del Gerrei, sorveglia a distanza epocale i monti di Villaputzu. Eppure il fotogramma che restituisce dall’aldilà è un colpo al cuore: la Sardegna, quella dal verde indomito, in meno di un anno si è trasformata in un giallo desertico, come se un “cataclisma” si fosse abbattuto sulle terre del Capitano Lussu sino ai dipinti aulici raccontati nei romanzi della Grazia di Barbagia. Le segnalazioni sono ora dopo ora una mappa che non lascia più spazio a ipotetici casi sporadici. In Sardegna è in atto un vero e proprio dramma ambientale che viaggia dal sud al nord dell’Isola, con la costa orientale che sino a ieri sembrava quella più colpita. Sino a quando non sono giunte le prove di un fenomeno ormai in forma avanzata anche nelle oasi verdi dell’Iglesiente, nell’entroterra di Villamassargia, dove il sempre verde Monte Exi si è trasformato in un batter d’occhio in una landa desolata e secca di piante e macchia mediterranea. È il segno più eloquente che il “male oscuro” viaggia spedito e senza confini.

Dilaga il male

Un ipotizzato «perimetro di sicurezza» sembra ormai abbondantemente tardivo visto che gli ettari coinvolti sono migliaia e migliaia, in tutte le zone dell’Isola. Dalla prima inchiesta del nostro giornale, che dieci giorni fa, nel silenzio più assoluto di istituzioni e non solo, ha portato alla ribalta la devastazione ambientale che si stava abbattendo sulla Sardegna, non si è ancora decisa una minima strategia d’azione, per recuperare, da una parte il tempo perduto e, dall’altra avanzare uno scacchiere di soluzioni. In molti parlano della siccità, evidente e persistente da almeno due anni, come il fattore principale di questo depauperamento repentino del sistema forestale regionale, ma dietro questo “terremoto” ambientale potrebbe esserci anche una gravissima trascuratezza del grande patrimonio boschivo dell’Isola, a partire dal mancato monitoraggio costante di tutte le “evidenze” da tenere sotto stretta osservazione proprio per la rilevanza che hanno, sia sul piano ambientale che economico, questi polmoni verdi. Sin dalla prima puntata della nostra inchiesta era stato chiamato in causa un agente patogeno capace di aggredire inesorabilmente l’apparato radicale delle piante, non un rinsecchimento dell’apparato fogliare, ma un vero e proprio “tumore fungineo” che colpisce direttamente i pilastri delle piante, vittime, secondo quanto rilevato dagli accademici, della “maledizione” patogena della Phytophora Cinnamomi. Il reportage all’interno di queste foreste colpite non lascia adito a dubbi: non c’è differenza su quanto succede tra Arzana e Ilbono, tra Villaputzu e Armungia, tra Escaplano e Ballao, tra Villamassargia e Siliqua. Il motivo conduttore è un filo rosso costante e veloce, inesorabilmente determinato a distruggere ogni radice che incontra nel suo incedere. C’è un “però”, in questa vicenda che non può passare inosservato. Come è possibile che questo disastro, che sta emergendo solo ora, non sia stato bloccato sul nascere? Per quale motivo le foreste sarde sono rimaste senza un minimo di controllo e protezione?

Il presagio di dieci anni fa

E poi, soprattutto, dove e come nasce questo agente patogeno? La Sardegna forestale, quella accademica e scientifica, quella istituzionale ed economica, era pronta a questo attacco? È indubbio che qualcosa non torna: nel 2014, infatti, un gruppo di studiosi del Dipartimento di Agraria, Sezione di Patologia vegetale ed Entomologia dell’Università degli Studi di Sassari, del Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, a Viterbo, e il Dipartimento di Scienze Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Firenze, avevano redatto uno studio rimasto per molti versi sconosciuto al grande e anche piccolo pubblico. Il testo, però, sembra di strettissima attualità. Le note accademiche scritte dieci anni fa sono disarmanti: «L’incremento delle temperature medie, conseguenza dei mutamenti climatici intervenuti in questi ultimi anni in ambiente mediterraneo, può aver favorito l’ampliamento progressivo dell’areale di distribuzione di Phytophora cinnamomi. Pertanto, non meraviglia più di tanto aver riscontrato danni elevati a opera di tale agente in una lecceta nel parco naturale dell’Isola di Caprera, in siti caratterizzati da elevata mortalità di piante, e appare concreto il rischio di una sua ulteriore diffusione nelle estese sugherete della Sardegna».

Responsabilità gravi

C’è di più. Nello stesso studio sono riportati passaggi che rasentano la premonizione: « In Sardegna in particolare, la presenza di Phytophthora non era stata mai accertata in querceti deperienti. Solo di recente, gli studi effettuati in seguito alla recrudescenza dei fenomeni di deperimento in alcune foreste sempreverdi di leccio e quercia da sughero hanno dimostrato il diretto coinvolgimento di Phytophora cinnamomi e di numerose altre specie di Phytophthora. Ulteriori rinvenimenti dello stesso patogeno sono stati registrati in boschi deperenti di quercia da sughero della Sardegna settentrionale e del Lazio » . Un male oscuro che arriva da lontano, ignorato e sottovalutato. Ora è il disastro, per adesso senza un rimedio, ma con molte e gravi responsabilità.

