Foreste aperte, tre giorni nel Parco 

Dopo la giornata di apertura dello scorso 17 dicembre, a Lodè, prosegue la rassegna “Foreste aperte”, la kermesse ambientalista promossa dal parco di Tepilora. Finanziata dalla Regione e dalla Fondazione di Sardegna, l’obiettivo dell’iniziativa mira a promuovere i territori dei quattro Comuni dell’area protetta con escursioni guidate, laboratori agroalimentari, mostre naturalistiche, momenti dedicati all’intrattenimento con musica e tradizioni. I nuovi appuntamenti, tutti gratuiti, si svolgeranno oggi a Torpè, domani a Posada e giovedì a Bitti. A collaborare sono le tre amministrazioni comunali, Ceas, associazioni, Pro Loco, operatori economici, con il patrocinio della Riserva della Biosfera MaB Unesco e dell’agenzia Forestas.

Il programma

A Torpè oggi alle 9 nel centro polivalente partirà l’escursione guidata da Alessandro Pinna verso Monte Nurres con un ricco programma di attività. Dopo la pausa pranzo al via laboratorio caseario curato dall’allevatore Mundeddu Farina, spazi dedicati ai più piccoli con attività degli asinelli di Alessandro Pirina, la fattoria didattica del maneggio Cala Ginepro e la mostra “Il Popolo di Bronzo 2.0”. Per info 3395852515.

A Posada si parte domani alle 9, da piazza Coco (Coghe Fae), con la prima esperienza guidata a bordo del Trenino del Sardegna Explorer Tour che proseguirà fino 17.30. Un’esperienza unica per conoscere il territorio passando per il percorso naturalistico negli stagni Longu e Tundu, Alle 10, (piazza Coco) tour in mountain bike lungo la foce del Rio Posada adatto anche ai bambini di oltre 8 anni. Il Ceas curerà la visita guidata nel centro storico tra le mura medievali. Alle 15 da piazza Rockeffeller tour assistiti per i più piccoli a contatto con gli animali curato da Pedagogika e dimostrazione sull’uso del tornio nella lavorazione delle ceramiche, sull’intreccio e il ricamo sardo. Per info 3773059522.

La kermesse si chiuderà giovedì a Crastazza, a Bitti, con partenza dell’escursione fra i boschi e le cime che superano i 1000 metri. Il punto d’incontro uscendo dalla provinciale 50 a poca distanza da Mamone. I visitatori (massimo 50) saranno accompagnati dal fotografo naturalista Domenico Ruiu e dalla guida ambientale, Eleonora Amoroso. Si chiuderà con una degustazione agroalimentare. Per info 3333211346.