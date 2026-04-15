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Parco Tepilora.
16 aprile 2026 alle 00:08

Foreste aperte, tanti eventi a Torpè 

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Dopo Lodè e Bitti è la volta di Torpè. Terzo evento con Foreste aperte il 19 aprile, chiusura il 25 aprile a Posada. A Torpè previste escursioni a piedi o a cavallo (per esperti) fino a Monte Nurres, in quad nell’oasi di Sa Dea o in kayak sul rio Posada. Snodo per le escursioni il Centro espositivo del parco (il Polivalente nell’area sportiva). I primi due appuntamenti alle 8 per le partenze verso Monte Nurres: il trekking, su prenotazione al 3395852515, coordinato dalla guida Alessandro Prina, e l’escursione a cavallo (a cura dell’associazione Donu ’e Prenda). Dalle 9 alle 13 tour guidato in quad nell’oasi di Sa Dea (a cura di Sardinia Experience Quad Tour). L’ultimo laboratorio con escursione in kayak (prenotazione al 339 5852515), ore 16-18, sul Rio Posada (a cura dell’Asd Kayak Rio Posada); ore 9.30-12, laboratorio di pesca e rilascio per bambini e adulti (a cura dell’Asd Pesca Torpè). Dalle 10.30 alle 19 operativo l’infopoint di Forestas. E poi lezione di yoga, laboratori di tiro con l’arco, “Infusion experience erbe in Sardegna” (a cura di Gianfranco Deledda), preparazione dei dolci tradizionali e del formaggio, ferratura del cavallo, battesimo della sella con asinelli e pony e tanti eventi, anche nella casa museo “Domo pintada”.

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