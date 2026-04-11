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Parco Tepilora
12 aprile 2026 alle 00:20

Foreste aperte, tanti eventi a Crastazza 

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Oggi Foreste aperte nel parco Tepilora fa tappa a Crastazza, a Bitti. Alle 10 escursione a Preta ’e Orteddu con rientro alla casermetta di Forestas, guidata dall’associazione Su Golostiu. Alle 10.30, il fotografo naturalista Domenico Ruiu guiderà l’escursione a Punta Sa Donna. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 passeggiata libera verso la cascata S’Abba ‘e S’Alinu (a cura della coop Istelai). Previste escursioni in quad con Sardinia Experience Quad Tour) o in bicicletta (a cura del b&b Roseddu). TepiloraLab propone laboratori esperienziali e scientifici. Nel pomeriggio incontro sull’abito tradizionale bittese (associazione Sa Bitha) e lavorazione delle erbe officinali con Giovanna Podda. Per i più piccoli battesimo della sella (associazione Cadderis de Vitzi), laboratorio con asinello (a cura di Alessandro Prina) e ferratura del cavallo. Intrattenimento musicale col tenore Romanzesu.

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