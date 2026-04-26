Foreste Aperte, successo in laguna 

«Siamo molto soddisfatti», esordisce Claudia Satta, vice direttrice del Parco di Tepilora, mentre traccia il bilancio di un’edizione di successo per Foreste Aperte, appena andata in archivio tra i consensi, il 25 aprile, da Posada. «I numeri sempre più elevati ci danno la spinta per fare sempre meglio. Proseguiamo su questa strada, con una “vetrina” che possa permettere alla bellezza che ci circonda la promozione che merita».

Sostenibilità

Una manifestazione collaudata. Ancora una volta la meraviglia ambientale si è mostrata agli occhi degli incantati visitatori. Foreste Aperte resta fedele alla sua impostazione originale, ai suoi messaggi virtuosi. Se ne infischia dei grandi numeri, svela un territorio magico - tra mare, montagna e zone umide - ma al tempo stesso rimarca l’approccio consapevole e sostenibile. La tutela ambientale viene prima di tutto. Concetti ribaditi ai visitatori da Veronica Cherchi, coordinatrice del Ceas “Casa delle dame” di Posada, durante l’escursione più suggestiva. «Con il trenino abbiamo mostrato la zona umida del Parco di Tepilora, area Ramsar», spiega. «L’obiettivo è quello di accompagnare i nostri ospiti alla scoperta di questo luogo meraviglioso attraverso attività di fruizione sostenibile del territorio». D’altronde, quando si parla di flora e fauna, il percorso naturalistico alle porte di Posada non delude affatto. «Qui, nell’area degli stagni, per cominciare troviamo la salicornia (pianta selvatica nota come “asparago di mare”, ndr )», precisa Cherchi. Poi aggiunge: «Ci sono pure le tamerici, la “cannuccia di palude”».

I Comuni

Quattro tappe, analoghi fini. Dall’11 al 25 aprile. Prima Lodè, poi Bitti, Torpè e infine Posada. Il paese del castello della Fava ha messo in vetrina il suo territorio, ha accolto. Tra escursioni e prelibatezze della tavola, laboratori capaci di mostrare arti antiche e una manualità sconfinata. Dalla ceramica alla pasta fresca, passando per la cottura di “sa pompia intrea”, senza dimenticare la lavorazione dei metalli.

La vice direttrice del Parco conclude: «Sicuramente Foreste Aperte ci fa capire che questa è la strada da seguire: dobbiamo puntare con forza su un turismo di tipo ambientale».

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