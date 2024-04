Forestazione urbana, al via un piano da 350mila euro 

Nuovi spazi verdi per rendere la città più bella e vivibile. Da Quartello a Pitz’e Serra, sino alla prima fascia di litorale nella frazione di Flumini, tutte zone inserite nel progetto di forestazione appena approvato dalla Giunta comunale.

Il progetto

Le risorse sono arrivate due anni fa con l’ammissione del progetto al finanziamento nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, comunicata dall’allora Ministero della Transizione ecologica: 350mila euro circa. Nei giorni scorsi il via libera dell’esecutivo comunale al progetto di fattibilità tecnico economica stilato da un team di agronomi per conto del Comune: poco meno di 250mila sono destinati alle nuove piantumazioni, il resto sarà utilizzato per definire il piano comunale di adattamento ai cambiamenti climatici. «Sarà utile per individuare e codificare tipologie costruttive, linee guida e regole a cui ci si dovrà uniformare a livello territoriale», spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna.

L’obiettivo è trasformare Quartu in una città più green, con zone più fresche - fra palazzi e cemento - studiate per abbattere le cosiddette isole di calore. Nel progetto sono in tutto dodici le aree individuate dagli uffici comunali e dagli agronomi dove è necessario migliorare il verde urbano, compresi i parchi urbani già presenti e in attesa di essere completati.

La mappa

Tre le macro aree dove sono previsti interventi di piantumazione estesa: da Quartello - dove si vuole integrare il verde già esistente e realizzare delle oasi naturali fronte parco di Molentargius - ma anche Pitz’e Serra, classificate come zona sud-est del centro urbano dove risulta una concentrazione di oltre 10mila abitanti. Ma il progetto di forestazione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici si allarga anche alla prima parte del litorale: in particolare nella frazione di Flumini, partendo dalla zona a ridosso di via Is Pardinas, dove la stima è di almeno 5mila residenti. Qui verranno riconvertire alcune aree di cessione delle lottizzazioni in parchi alberati lungo il litorale.

Nove ettari di verde, fra jacarande, ulivi, lecci, e piante aromatiche, distribuiti in diverse aree: due in via Fiume, altrettante in via Generale Dalla Chiesa, una ciascuna in via Italia, via Ungheria, via Ichnusa, via Tharros, via Feronia, via Is Pardinas, via Meilogu, e via Leonardo Da Vinci. «L’obiettivo è creare più zone verdi e ombreggiate con fasce alberate», spiega Sanna. «Questo appena approvato è un intervento pilota che ora va definito nei dettagli», conclude il vicesindaco, «in vista di futuri progetti mirati a implementare il verde urbano e del litorale, e migliorare la qualità della vita in tutta la città».

RIPRODUZIONE RISERVATA