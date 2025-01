Forestazione, sul tavolo 150mila euro 

Tutto pronto per l’intervento di forestazione urbana da 150mila euro circa che coinvolge tutta Selargius, compresa la borgata Santa Lucia e i quartieri di Su Planu e Is Corrias. Nei giorni scorsi, dopo il sì al progetto esecutivo del settore Ambiente guidato dall’assessore Gigi Gessa, è stato nominato il direttore dei lavori che dovranno partire a breve.

Nove le zone inserite nel progetto: via San Martino in testa, seguita da via Roma, sino alla borgata, con viale Vienna, via Mosca e via Deledda, insieme alla centralissima via Istria, e via Sant’Olimpia. Nuovi alberi anche a Su Planu, nel cortile della scuola dell’infanzia di via Metastasio, al posto di alcuni che saranno abbattuti perché “malati”. Nel piano del verde rientra anche il quartiere di Is Corrias, è qui che si concentra la fetta più importante dell’investimento - 70mila euro dei 150 totali - e il maggior numero di alberi: 60 in tutto, al posto di due aree al momento vuote, una di 300 e l’altra di 3mila metri quadri.

