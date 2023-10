Forestas, una pioggia di assunzioni 

Una pioggia di stipendi, oro colato in una terra affamata di lavoro. Nell’arco del triennio 2023-2025 l’agenzia regionale Forestas prevede 635 assunzioni in tutta l’Isola, di cui 572 da ripartire in base alle cessazioni e 63 ex trimestrali. Il quoziente utilizzato è stato calcolato dividendo il numero totale delle assunzioni da ripartire, pari a 572 unità, per il numero totale delle cessazioni (1.944 unità). In pratica, per ogni Comune viene assunto il 29,42 per cento degli operai che hanno lasciato il lavoro. Nei cantieri forestali dislocati in Sardegna, l’età media del personale operativo si aggira attorno ai 60 anni. In più le 1.944 cessazioni registrate dal 2010 impongono un reintegro del personale, con esclusiva preferenza verso profili specializzati e qualificati. Il 2023 dovrà chiudersi con 450 assunzioni, mentre per il 2024 ne sono state annunciate 120 e, infine, il 2025 sarà l’anno che completerà il cerchio della campagna di rafforzamento dei cantieri con 65 nuovi assunti.

In Ogliastra, a fronte di 371 cessazioni contrattuali tra il primo gennaio 2010 e il 9 marzo del 2022, Forestas assume 111 operatori qualificati. Nel servizio territoriale di Cagliari saranno in tutto 67 le assunzioni, a fronte di 249 cessazioni, a Iglesias 31 (103 cessazioni), a Oristano 67 (226), a Sassari 93 (252), a Tempio 128 (284). Nuoro è il territorio in cui Forestas assumerà di più nel triennio: 138 unità, rispetto ai 459 contratti cessati.

Grandi numeri

In Ogliastra è Gairo la comunità che beneficerà del più alto numero di assunzioni: 19. Rapportando la quota di assunzioni previste per il singolo Comune con la percentuale di assunzione relativa alle varie annualità si ottiene una precisa suddivisione delle assunzioni, sia per Comune che per anno. Ad esempio, per Baunei, che annovera 27 cessazioni negli ultimi 12 anni, moltiplicando il numero delle cessazioni per 29,42 per centro avrà un quoziente comunale nel triennio pari a 7,94 assunzioni.

Geografia ogliastrina

Delle 111 assunzioni in Ogliastra, secondo territorio nell’Isola a beneficiare della campagna di potenziamento del personale, il centro più popoloso, Tortolì, avrà una sola chiamata al servizio. Con le 18 assunzioni pianificate, Ulassai è il secondo centro, dopo Gairo, Villagrande (10) il terzo.

Via via gli altri paesi che ospitano cantieri forestali: Arzana (7), Baunei (8), Cardedu (7), Jerzu (4), Lanusei (2), Osini (7), Seui (7), Talana (4), Tertenia (6), Urzulei (6) e Ussassai (5). La cernita coinvolge più tipologie di figure professionali, fra cui autisti, falegnami, elettricisti, fabbri, meccanici, allevatori, sugherai, muratori e idraulici.

