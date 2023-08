«Forestas sempre pronta al confronto» 

«Abbiamo già risposto punto per punto alle problematiche evidenziate dallo Snaf, da parte nostra c’è sempre stata completa disponibilità al confronto e massima collaborazione, c’è stata anche una riunione formale in assessorato, con l’assessore Porcu, i responsabili dell’Agenzia e con tutte le organizzazioni sindacali, all’indomani della tragica morte del nostro collega Gianfranco Incollu, che – ribadiamo – non si può in alcun modo mettere in relazione con il tema generale del benessere organizzativo del personale impegnato a spegnere gli incendi».

Così il direttore generale di Forestas Antonio Casula replica alla nota diffusa domenica dal Sindacato nazionale autonomo forestali, che ha denunciato «troppe falle nei parametri di sicurezza, a partire dal numero insufficiente di operatori per singola squadra, fino all’elevata età media dei lavoratori che si avvicina paurosamente ai sessant’anni», e minacciato lo stato d’agitazione.

I vertici di Forestas respingono le accuse al mittente e avvertono: «Dire che noi non diamo risposte e siamo fermi di fronte alle situazioni complicate è assolutamente falso». Inoltre, «dopo la loro richiesta di un incontro urgente a fine luglio abbiamo subito dato la nostra disponibilità, ma poi la riunione è stata rinviata per “ragioni organizzative” dello stesso Snaf». Ancora, «loro contestano le squadre da uno più uno, ebbene, sono indicazioni già contenute nel Piano regionale antincendi, dettate dal fatto che siamo a corto di personale».

