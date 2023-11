Forestas, convenzione firmata ma restano i dubbi 

La firma sulla convenzione per l’attuazione del Piano straordinario triennale di assunzioni a Forestas non è stata accompagnata da applausi. Tutt’altro. In sala consiliare sindaco e componenti dell’assemblea civica hanno sì firmato, ma a collo torto. «Firmando ci siamo garantiti i 4 posti», sottolinea il sindaco, Christian Loddo. Ma è chiaro che ai sindaci del territorio le 111 assunzioni complessive da qui al 2025, a fronte di 371 cessazioni contrattuali tra il primo gennaio 2010 e il 9 marzo del 2022, non soddisfano neanche poco, rispetto agli ettari di territorio concesso all’Agenzia per svolgere le sue attività. «Seguirà un’azione di pressione politica al fine di avere i numeri necessari per il cantiere con il pacchetto delle future 650 assunzioni», aggiunge il capo dell’esecutivo comunale. «Contemporaneamente faremo in modo di pretendere il turnover a regime», tiene a puntualizzare Loddo. Ad Arzana, dove sono previste 7 assunzioni, resta in piedi l’ipotesi di impugnare il Piano. Idea condivisa anche dal capogruppo dell’opposizione consiliare di Lanusei (2 assunzioni), Marco Melis, predecessore dell’attuale sindaco di Arzana, Angelo Stochino, che ha sollecitato Davide Burchi, primo cittadino di Lanusei, a seguire quel modello di resistenza rispetto a un Piano che in Ogliastra non è piaciuto (quasi) a nessuno. (ro. se.)