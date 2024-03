Forestas, concessi 100 ettari 

L’inchiostro sulla convenzione annuncia una svolta storica. Tortolì avrà un presidio permanente di Forestas esteso su 100 ettari totali in cui verranno sviluppate attività di cura, tutela, conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio a difesa dei sistemi forestali e dei rischi ambientali. Alla presenza dei vertici regionali e territoriali dell’Agenzia, il Comune ha affidato in concessione alla stessa il parco di Batteria, La Sughereta, quello (in costituzione) di San Gemiliano-Porto Frailis, Sa terra de sa Idda, S’Ortali ‘e su Monte, Santa Barbara (dirimpetto l'Istituto Agrario) e altri appezzamenti di minor estensione. Sullo sfondo anche l’opportunità di assunzioni, il cui numero sarà al vaglio della nuova Giunta regionale. Ma secondo una stima ipotetica potrebbero essere reclutati dieci operai.

La novità

È un accordo finalizzato alla valorizzazione produttiva, ricreativa e culturale del patrimonio naturale e del settore turistico per promuovere innovazione tecnologica e sensibilizzare anche sull’educazione civica e ambientale. È un atto molto importante per la nostra comunità che si arricchisce di un altro servizio fondamentale per il controllo e la salvaguardia del territorio», afferma il sindaco, Marcello Ladu. Che rivendica un risultato radicato ai tempi della Giunta Lerede: «È un percorso che avviai nel 2011 da assessore all'Ambiente e che oggi, assieme all'amministrazione che ho l'onore di rappresentare, portiamo a conclusione, creando nuova occupazione e sviluppo per la comunità. La priorità sarà la pineta di Batteria».

Il sindacato

Il segretario territoriale Snaf-Fna, Mauro Puddu, è soddisfatto del risultato raggiunto. «Dopo anni di intenso lavoro tecnico, la firma del direttore Antonio Casula porterà finalmente l’apertura del nuovo presidio forestale di Tortoli, dando la possibilità a nuovi giovani disoccupati di essere assunti con i nuovi bandi regionali che, a breve auspichiamo saranno pubblicati. Ringraziamo dell’impegno mostrato il sindaco Ladu e la sua Giunta, per aver dato alla comunità una nuova prospettiva di lavoro e una riqualificazione del proprio territorio».

