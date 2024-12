Forestas cerca personale da assumere in sei Comuni 

Per i cittadini residenti nei Comuni di Carbonia, Narcao, Nuxis, San Giovanni Suergiu, Santadi e Sant'Anna Arresi, fino al 16 dicembre (alle 14) sarà possibile partecipare alla selezione per l'assunzione (a tempo indeterminato) presso l'agenzia Forestas, per vari profili professionali.

Gli interessati potranno presentare la domanda per operatore alla motosega (Narcao e Sant'Anna Arresi 1, Santadi 3), un conduttore di mezzi pesanti e camion per Carbonia, Narcao, Nuxis, San Giovanni Suergiu e Santadi, sempre per il Comune amministrato da Massimo Impera, un allevatore e operaio specializzato degli allevamenti di insetti e un agricoltore e operaio agricolo specializzato di coltivazioni legnose agrarie e, infine, per Nuxis, un conduttore di macchinari per il movimento terra.

«Per quanto riguarda il nostro Comune - ha commentato il sindaco di Nuxis, Romeo Ghilleri - siamo contenti perché aspettavamo queste assunzioni già da un anno, ma continuiamo a sostenere che sono poche. Speriamo che il 2025 porti una programmazione diversa e che ci sia la possibilità di nuove risorse in questi cantieri. Ad esempio, il nostro cantiere di Tamara ha questa necessità, anche per la tutela del patrimonio sia boschivo, sia invernale che estivo per quanto riguarda gli incendi». Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno presentare domanda informatizzata (dal 10 dicembre) sul portale www.sardegnalavoro.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA